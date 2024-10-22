روسيا تستدعي السفير الألماني بسبب إنشاء مقر قيادة إقليمي لحلف الأطلسي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن روسيا استدعت السفير الألماني بسبب إنشاء مقر إقليمي للقيادة البحرية لحلف شمال الأطلسي في مدينة روستوك.وقالت الوزارة في بيان: "يجب على واشنطن وبروكسل وبرلين إدراك أن التوسع في البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي في أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة سيكون له عواقب سلبية جدًا ولن يمر دون رد من الجانب الروسي".