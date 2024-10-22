ولي العهد السعودي يبحث مع العاهل الأردني جهود وقف الحرب في غزة ولبنان

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال لقائه العاهل الأردني الملك عبدالله الثلاثاء جهود وقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة، في ظل توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط، على ما ذكر الإعلام الرسمي.



وكان بن سلمان استقبل الملك عبدالله في مطار الرياض، قبل أن يعقدا جلسة مباحثات في قصر اليمامة.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن "الزعيمين بحثا تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما"الملفات المتعلقة بأمن واستقرار المنطقة، بما فيها الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان وخفض التصعيد في المنطقة".



كما شددا على "مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعبين اللبناني والفلسطيني"، بحسب الوكالة.