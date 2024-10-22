مسؤول مخابرات أميركي: جهات أجنبية تؤجج إنقسامات قبل الإنتخابات الأميركية

أعلن مسؤول بالمخابرات الأميركية اليوم الثلاثاء أن روسيا وإيران والصين عازمة على إثارة أحاديث مثيرة لانقسام الأميركيين قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني.



وقال المسؤول للصحفيين إن مثل هذه الجهات الأجنبية يمكن أن تفكر في تنفيذ تهديدات جسدية وأعمال العنف في فترة ما قبل الانتخابات وبعدها، ومن المرجح جدًا أن تنفذ عمليات تضليل بعد الانتخابات لخلق حالة من عدم اليقين وتقويض العملية الانتخابية.