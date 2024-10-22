موسكو تتوعد برد "مؤلم" على إغلاق بولندا للقنصلية الروسية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن موسكو تتوعد برد "مؤلم" على قرار وارسو بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة بوزنان.



ووصفت زاخاروفا التحرك البولندي بأنه "خطوة عدائية أخرى".



وقال وزير الخارجية البولندي رادوسواف شيكورسكي اليوم الثلاثاء إن بلاده ستسحب موافقتها على عمل القنصلية الروسية في بوزنان، مشيرا إلى ما أسماه "بمحاولات تخريب" من جانب روسيا الاتحادية.