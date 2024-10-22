20 قتيلًا في غارة شنها الجيش على الخرطوم

قتل 20 شخصًا بينهم أربعة اطفال في غارة جوية شنها الجيش على الخرطوم الثلاثاء، على ما أفاد مسعفون متطوعون.وأكدت غرفة طوارىء جنوب الحزام التي تضم مسعفين متطوعين في بيان العثور على عشرين جثة متفحمة بينهم 4 أطفال وامرأتان فيما عدد المصابين 27 بينهم أطفال ونساء.