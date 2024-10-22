القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري: إسرائيل قد تنفذ "هجوما محدودا"

نقلت شبكة أخبار الطلبة عن القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري قوله اليوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تقوم على الأرجح "بتحرك كبير" ضد طهران، لكنها قد تنفذ هجوما محدودا رمزيا.



ويُعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تخطط لرد قوي على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول.



وقال جعفري "إسرائيل أصغر من أن تستطيع مهاجمة إيران. ورغم أنها قد تنفذ هجوما يائسا ومحدودا وصغيرا لتقول فقط إنها ردت، فإنها بالتأكيد لن تشن هجوما مماثلا للذي نفذناه".



وأضاف أن الرد الإيراني سيعتمد على حجم الرد الإسرائيلي، وإذا نفذت إسرائيل هجوما كبير، فإن إيران سترد بهجوم أكبر.



وتولى جعفري قيادة الحرس الثوري من 2007 إلى 2019.