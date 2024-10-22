واشنطن تحقق في تسريب وثائق سرية بشأن استعداد إسرائيل لهجوم على إيران

أكد مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" الأميركي الثلاثاء أنه يحقق في تسريب وثائق استخبارية سرية عن استعدادات إسرائيلية لضرب إيران ردا على هجوم صاروخي نفّذته الجمهورية الإسلامية ضد الدولة العبرية.



وجاء في بيان صادر عن المكتب إن "الأف بي آي يحقق في التسريب المفترض لوثائق سرية، ويعمل عن قرب مع وزارة الدفاع ودوائر الاستخبارات".



أضاف "بما أن هذا تحقيق جارٍ، ليس لدينا تعليق إضافي" في هذه المرحلة.



وبحسب تقارير صحافية، تتضمن الوثائق المسرّبة تحليلا أجرته الوكالة الوطنية للاستخبارات الجغرافية المكانية الأميركية، بشأن أنشطة يجريها الجيش الإسرائيلي تحضيرا للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي وقع في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. ولم يتمّ ذكر أي أهداف محتملة للرد الإسرائيلي.



ونشر الوثائق حساب "ميدل إيست سبكتايتور" (Middle East Spectator) عبر تطبيق تلغرام.



وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين الإثنين إن السلطات الأميركية "لا تعرف حتى هذه اللحظة ما اذا كان الأمر تسريبا أم اختراقا" معلوماتيا.



وأضاف "لا نعرف على وجه التحديد كيف وصلت هذه الوثائق الى الحيز العام"، مضيفا "أعلم أن وزارة الدفاع تحقق في الأمر، وأنا على ثقة بأنها خلال العمل على ذلك، ستحاول تحديد الطريقة التي أصبحت فيها (الوثائق) علنية".



وأكد كيربي أن الرئيس جو بايدن "قلق للغاية بشأن أي تسريب لمعلومات سرية الى الحيز العام... لا يجدر بالأمر أن يحصل، ويصبح غير مقبول متى حصل".

