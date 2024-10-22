بلينكن يحث نتنياهو على زيادة مساعدات غزة والعمل على إعادة الرهائن

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن حث إسرائيل خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاستفادة من موت رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يحيى السنوار من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الصراع في غزة.



وأشارت الوزارة في بيان عقب اجتماعهما في القدس اليوم الثلاثاء إلى أن بلينكن أكد أيضًا ضرورة أن تعزز إسرائيل المساعدات الإنسانية إلى غزة.