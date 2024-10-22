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أميركا تتهم مسؤولًا في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بالتخطيط لاغتيال صحفية أميركية من أصل إيراني

أظهرت وثيقة قضائية اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة وجهت اتهامات جديدة إلى مسؤول في الحرس الثوري الإيراني وآخرين بمحاولة خطف صحفية أميركية من أصل إيراني في نيويورك واغتيالها.