إنتشال 10 جثث بعد إنفجار شاحنة وقود في أوغندا

أفاد شاهد من رويترز بأنه تم انتشال عشر جثث من موقع انفجار شاحنة وقود في العاصمة الأوغندية كمبالا اليوم الثلاثاء.



وقالت الشرطة إن الشاحنة انقلبت عند الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي تقريبًا (12:00 بتوقيت غرينتش) وإن عدة أشخاص ربما قتلوا في حين أُصيب آخرون.



وذكرت الشرطة أن الحادث وقع في ضاحية كيغووا في الضواحي الشمالية للمدينة على طريق يربط كمبالا ومدينة جولو في الشمال.



وأظهرت مقاطع فيديو منشورة على منصة إكس شاحنة الوقود مقلوبة على جانبها بينما يهرع بعض السكان نحوها للحصول على الوقود.



كما أظهرت مقاطع فيديو أخرى كرة نار كبيرة تلتهم الشاحنة والمنازل القريبة بينما تتصاعد أعمدة الدخان في الهواء.