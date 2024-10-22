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مسؤول عسكري إيراني: الرياض اقترحت على طهران مناورات بحرية مشتركة
أخبار دولية
2024-10-22 | 13:11
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مسؤول عسكري إيراني: الرياض اقترحت على طهران مناورات بحرية مشتركة
اقترحت السعودية على إيران إجراء مناورات بحرية مشتركة في البحر الأحمر، بحسب ما نقلت وكالة أنباء في الجمهورية الإسلامية عن مسؤول عسكري.
ولم يصدر عن الرياض تعليق بشأن المناورات التي ستكون غير مسبوقة بين خصمين إقليميين أبرما السنة الماضية اتفاقا لإعادة العلاقات بعد أعوام من القطيعة، وعززا خلال الأشهر الماضية من التواصل الثنائي بشأن قضايا إقليمية.
ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية مساء الإثنين عن قائد القوات البحرية للجيش الأدمیرال شهرام إيراني قوله إن السعودیة اقترحت إجراء مناورة مشتركة. وأوضح "السعودیة طلبت أن نجري مناورة مشترکة في البحر الأحمر".
أضاف "وجه كلا البلدين دعوة لبعضهما البعض للتواجد في موانئ كل منهما"، موضحا أن "مقترح کلا البلدين یشمل إجراء تدريب ثنائي بالإضافة إلى تدريبات بمشاركة دول أخرى. ويتم التنسيق بين الجهات المعنية... وسيجري وفدا البلدين مشاورات لازمة حول كيفية إجراء مناورة مشتركة".
ولم يقدّم إيراني تفاصيل إضافية بهذا الشأن. كذلك، لم تؤكد السعودية الأمر.
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