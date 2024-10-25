استشهاد العشرات في غارتين إسرائيليتين على خان يونس

استشهد عشرون فلسطينيا في غارتين نفذهما صباح الجمعة سلاح الجو الإسرائيلي باستهداف منزلين في خان يونس في جنوب قطاع غزة، على ما أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل.



وقال بصل لوكالة فرانس برس: "استشهد عشرون مواطنا جميعهم من المدنيين وبينهم أطفال ونساء في خان يونس إثر غارتين شنهما الاحتلال باستهداف منزلين لعائلتي الفرا وعابدين في خان يونس".