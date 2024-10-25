مصادر لرويترز: دبلوماسيون أوروبيون يستعدون لتشديد العقوبات على روسيا

أعلنت مصادر لرويترز أنّ دبلوماسيين أوروبيين يستعدون لتشديد العقوبات على روسيا، لأنّهم يتوقعون أن عودة الرئيس الأميركيّ السابق دونالد ترامب للرئاسة إذا فاز في انتخابات الشهر المقبل قد تقوض الجهود الغربية الرامية لعزل موسكو.



وتركز المحادثات بين المسؤولين والمبعوثين في الاتحاد الأوروبيّ على عدة مبادرات لضمان استمرار العقوبات الأوروبية لمدى أطول وتعزيزها من خلال تطبيقها بصرامة أكبر حتى لو غيرت الولايات المتحدة موقفها.



وقالت المصادر إنّ الخطوات المحتملة تتضمن بنودا "شاملة" لتحديد شحنات البضائع التي يشتبه في أنها متجهة إلى روسيا وإيقافها وفرض المزيد من القيود على شحن النفط.



وأضافت المصادر، أن هناك مناقشات أيضا في شأن تغيير شرط يقضي بأن تجدد الدول الأوروبية تجميد أصول البنك المركزي الروسي، وهي أكبر عقوبة غربية على موسكو، كل ستة أشهر.