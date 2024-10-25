هجوم روسي بطائرات مسيرة على كييف الليلة الماضية

أعلن مسؤولون في كييف أن روسيا شنّت هجوما بدفعتين من الطائرات المسيرة على العاصمة الأوكرانية الليلة الماضية، وهو الهجوم الجوي الخامس عشر على كييف خلال الشهر الجاري.



وقال رئيس الإدارة العسكرية لكييف سيرهي بوبكو على تطبيق "تلغرام" للتراسل إن الدفاعات الجوية أسقطت أكثر من 12 طائرة مسيرة فوق المدينة خلال الهجوم الذي استمر أربع ساعات تقريبا.



وأضاف أن السلطات لم تتلق أي تقارير عن وقوع إصابات فيما تسبب حطام الطائرات المسيرة في اندلاع حريق تم إخماده لاحقا.



وأفاد مراسلو رويترز بسماع انفجارات متعددة في ساعة مبكرة اليوم الجمعة.



وقالت القوات الجوية في كييف إن الدفاعات الجوية أسقطت في المجمل 36 من أصل 63 طائرة مسيرة أطلقتها موسكو الليلة الماضية فوق مناطق مختلفة من أوكرانيا.



وأضافت أن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الطائرات المسيرة فوق منطقتي كييف وجنوب أوديسا فيما "فقدت مواقع" 16 طائرة مسيرة.