إن.تي.في نقلا عن أردوغان: منفذو هجوم أنقرة تسللوا من سوريا

نقلت قناة (إن.تي.في) ووسائل إعلام أخرى عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إن مرتكبي الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص في أنقرة هذا الأسبوع تسللوا إلى تركيا من سوريا.



وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة عائدة من مدينة قازان الروسية حيث حضر قمة بريكس، تعهد أردوغان بالقضاء على الإرهاب من منبعه في سوريا، مضيفا أن تركيا ستواصل معركتها ضد المسلحين حتى النهاية.

من جهة أخرى، نقلت القناة ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان قوله إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في ضمان تواصل الحكومة السورية مع أنقرة لتطبيع العلاقات، وعبر عن أمله في أن تتخذ دمشق نهجا بناء.