حزب العمال الكردستانيّ أعلن مسؤوليته عن هجوم الأربعاء على شركة تركية

أعلن حزب العمال الكردستانيّ مسؤوليته عن هجوم وقع الأربعاء على شركة صناعات الطيران والفضاء التركية (توساش) في أنقرة وأسفر عن مقتل خمسة.



ونفذ مسلحان، رجل وامرأة، هجومًا الأربعاء ببنادق آلية ومتفجرات على مقر توساش في العاصمة التركية، وفق بيان.



وأكّد البيان أنّ الهجوم أسفر عن إصابة 22 آخرين.