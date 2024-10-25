لقاء جمع الصفدي ببلينكن... لوقف العدوان الإسرائيليّ على غزة ولبنان

يجري نائب رئيس الوزراء الأردنيّ ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مباحثات مع نظيره وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن، في شأن الجهود المشتركة لوقف التصعيد الخطير في المنطقة.



كما بحثا في لندن، في ضرورة وقف العدوان الإسرائيليّ على غزة ولبنان وأهمية إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ومستدام، وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١ بالكامل.



ويبحث الاجتماع في ضرورة وقف التصعيد الإسرائيليّ الخطير في ‫الضفة الغربية‬، إضافةً إلى الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الراسخة والمتينة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.