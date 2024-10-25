الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرة آتية من سوريا

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مسيّرة دخلت الأراضي الإسرائيلية آتية من سوريا.



وبعد انطلاق صافرات الإنذار في شمال البلاد، أعلن الجيش في بيان أن الطيران الحربي الإسرائيلي "اعترض مسيّرة دخلت إسرائيل من سوريا".