بوتين: أردوغان اقترح استئناف الاتصالات فيما يتعلق بالشحن في البحر الأسود

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن نظيره التركي رجب طيب أردوغان اقترح استئناف الاتصالات فيما يتعلق بالشحن في البحر الأسود وببعض القضايا الأخرى ، لكن لم يتسن له بعد دراسة الوثائق.



وقال الرئيس الروسي: "بصراحة، لم يتح لي حتى الوقت لقراءة الوثائق التي قدمها لنا شركاؤنا وأصدقاؤنا الأتراك. حسنا، دعونا نرى. لم نرفض هذا أبدا".



وساعدت تركيا والأمم المتحدة في التوسط في مبادرة تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود التي أبرمت في تموز 2022 وأتاحت فرصة تصدير 33 مليون طن تقريبا من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل آمن.



وانسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز 2023 واشتكت من أن صادراتها من الأغذية والأسمدة تواجه عقبات خطيرة.