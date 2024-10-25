زيلينسكي: الجنود الكوريون الشماليون يقاتلون في منطقة كورسك الروسية اعتبارا من الأحد

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو ستبدأ الاستعانة اعتبارا من الأحد، بجنود كوريين شماليين للقتال ضد قوات كييف في منطقة كورسك الروسية، داعيا الى فرض ضغوط على الكرملين وبيونغ يانغ.



وقال زيلينسكي عبر منصات التواصل: "بناء على التقارير الاستخبارية، روسيا ستستخدم أولى القوات الكورية الشمالية في مناطق القتال في 27-28 تشرين الأول"، داعيا حلفاءه الغربيين الى ممارسة "ضغط فعلي" على روسيا وكوريا الشمالية.