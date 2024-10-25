لقاء جمع رئيس المخابرات المصرية بوفد من حماس... مفاوضات لوقف الحرب على غزة

التقى رئيس المخابرات المصرية الجديد حسن راشد، بوفد من حركة حماس برئاسة عضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في القاهرة، على خط المفاوضات أيضًا لوقف الحرب الاسرائيلية على غزة.



وحسب المعلومات، حماس ذهبت الى القاهرة للاستماع الى الافكار المطروحة، لكن لا تغيير في موقف الحركة.



فالاخيرة أكدت أنّه لا عودة للأسرى المحتجزين لدى المقاومة سوى بوقف العدوان والانسحاب الكامل للجيش الاسرائيليّ.