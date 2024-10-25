مدير منظمة الصحة: فقدان الاتصال مع طاقم مستشفى كمال عدوان في شمال غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة فقدت الاتصال مع طاقم آخر مستشفى يعمل في شمال غزة، بعد أن قال الجيش الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات في المنطقة.



وكتب غيبريسوس على منصة "إكس": "منذ ورود تقارير هذا الصباح عن غارة استهدفت مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، فقدنا الاتصال بالموظفين هناك. هذا التطور مقلق للغاية بالنظر إلى عدد المرضى الذين يتم تقديم الخدمات اليهم والأشخاص الذين لجأوا إليه" طلبا للحماية".