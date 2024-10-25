12 شهيدا في ضربات إسرائيلية على فلسطينيين ينتظرون مساعدات

استشهد 12 فلسطينيا على الأقل بغارات شنتها طائرات مسيرة إسرائيلية على مجموعة كانت تنتظر وصول مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلن الدفاع المدني.



وأفاد المتحدث محمود بصل لوكالة فرانس برس بأن "طواقم الدفاع المدني انتشلت 12 شهيدا وعددا من الجرحى بعد استهداف مسيرات إسرائيلية مجموعة من المواطنين ومركبة ينتظرون وصول المساعدات (...) شمال مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة".