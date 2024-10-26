واشنطن تصادق على بيع تايوان صواريخ بقيمة تزيد عن مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها صادقت على بيع تايوان أنظمة صواريخ أرض-جو بقيمة إجمالية تزيد عن مليار دولار، ما قد يثير غضب بكين.



وتشمل صفقة البيع التي يبقى أن يقرها الكونغرس الأميركي، أنظمة دفاعات جوية مختلفة من بينها منظومة ناسامز و123 صاروخا على ما ذكرت الوكالة الأميركية المكلفة بيع العتاد العسكري للخارج. وتبلغ قيمة صفقة الأسلحة هذه 1,16 مليار دولار.



وشملت صفقة بيع أسلحة أخرى أعلنت الجمعة، أنظمة رادار بقيمة إجمالية قدرها 828 مليون دولار.



وستؤخذ هذه التجهيزات مباشرة من مخزونات سلاح الجو الأميركي.