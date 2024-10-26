الإمارات تندد بالإستهداف العسكري لإيران وتحث على ضبط النفس

نددت الإمارات اليوم السبت بالاستهداف العسكري لإيران، وشددت على أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التصعيد، وذلك بعد أن نفذت إسرائيل غارات جوية على مواقع عسكرية في إيران.