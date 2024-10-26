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o
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العراق يجدد وقوفه مع إيران والموقف الثابت والداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
أخبار دولية
2024-10-26 | 04:11
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العراق يجدد وقوفه مع إيران والموقف الثابت والداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان
رأى المتحدث بإسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن "الكيان الصهيوني يواصل الغاصب سياساته العدوانية وتوسعة الصراع في المنطقة، ومنهج الاعتداءات السافرة التي يرتكبها دون رادع، وهذه المرة يوجه يد العدوان نحو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من اعتداء جوي فجر اليوم على أهداف إيرانية."
وأشار إلى أنه "لقد سبق للعراق أن حذر من مغبة النتائج الخطيرة جراء صمت المجتمع الدولي على السلوك الصهيوني الوحشي تجاه أهلنا في فلسطين واعتداءاته على لبنان وسوريا، وكذلك العدوان الجديد على إيران."
وشدد العوادي على أنه إذ "يستنكر ويدين العراق بأشد العبارات الواضحة هذا العدوان، يجدد تضامنه ووقوفه مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويجدد الموقف الثابت والمبدئي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، والعمل الإقليمي والدولي الشامل على دعم الاستقرار في المنطقة."
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