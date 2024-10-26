إيران تعلن مقتل عسكريين إثنين في الضربات الإسرائيلية

أعلن الجيش الإيراني السبت مقتل عسكريين اثنين في الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران.



وقال الجيش في بيان نقله التلفزيون الرسمي إن "جيش الجمهورية الإسلامية في إيران فقد خلال الليل اثنين من جنوده الذين كانوا يتصدون لقذائف الكيان الصهيوني المجرم دفاعًا عن الأراضي الإيرانية".

