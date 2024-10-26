حماس تدين الضربات الإسرائيلية على إيران

دانت حركة حماس الفلسطينية "بأشد العبارات" الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية في إيران السبت.



وقالت الحركة المدعومة من إيران والتي تخوض حربًا مع إسرائيل في أعقاب هجوم غير مسبوق نفذته على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول إن "هذه الضربات تعد انتهاكًا صارخًا للسيادة الإيرانية وتصعيدًا يستهدف أمن المنطقة وسلامة شعوبها".