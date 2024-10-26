سوريا تؤكد تضامنها مع إيران بعد الضربات الإسرائيلية وحقها "في الدفاع" عن نفسها

ندّدت السلطات السورية بـ"العدوان الإسرائيلي السافر" على إيران، مؤكدة تضامنها معها ومع "حقها المشروع" في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها.



وأوردت وزارة الخارجية في بيان إن "سوريا تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتؤيد حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية أراضيها وحياة مواطنيها".