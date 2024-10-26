وسائل إعلام رسمية: لم يتم السماح لأي طائرة عسكرية بعبور الأجواء الأردنية

نقلت وسائل إعلام أردنية رسمية عن مصدر من القوات المسلحة، القول إنه لم يتم السماح لأي طرف في الصراع الدائر بالمنطقة بعبور المجال الجوي الأردني، وذلك عقب الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية إيرانية.