الخارجية الإيرانية: إيران لها "الحق والواجب في الدفاع عن نفسها" بعد الضربات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ طهران "تدين" الضربات الإسرائيلية ضد أراضيها، مضيفة أنّ "من حقها وواجبها الدفاع عن نفسها".



وقالت الوزارة في بيان: "تعتبر إيران أنّ من حقّها وواجبها الدفاع عن نفسها ضدّ الأعمال العدوانية الأجنبية، على أساس الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".