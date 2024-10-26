مصر تعبر عن قلقها البالغ إزاء الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القاهرة تشعر بقلق بالغ إزاء "حالة التصعيد الخطيرة والمتسارعة" في الشرق الأوسط بما في ذلك الهجوم الجوي الإسرائيلي على إيران، وتستنكر "كل الإجراءات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة".



