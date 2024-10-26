قوات روسية تسيطر على أولكسندروبيل في شرق أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم السبت عن وزارة الدفاع في روسيا القول إن قواتها سيطرت على منطقة أولكسندروبيل السكنية في شرق أوكرانيا.