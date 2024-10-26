مصر للطيران تلغي رحلات جوية لبغداد وأربيل اليوم على خلفية التطورات بالمنطقة

أعلنت شركة مصر للطيران أنها ألغت رحلات إلى العاصمة العراقية بغداد ومدينة أربيل في الشمال، عازية ذلك إلى التطورات بالمنطقة، وذلك بعد الضربات الجوية الإسرائيلية على أهداف عسكرية في إيران.