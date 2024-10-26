وزارة الداخلية الايرانية: مقتل 10 من حرس الحدود الإيراني في هجوم بجنوب شرق البلاد

نقلت وسائل إعلام رسمية عن وزارة الداخلية قولها إن 10 من أفراد حرس الحدود الإيرانيين قتلوا في هجوم بجنوب شرق إيران المضطرب اليوم السبت، في أحدث اشتباك مع من يشتبه أنهم مسلحون من السنة.