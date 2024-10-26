الخارجية الروسية: نحث جميع الأطراف على وقف العنف وتجنب سيناريو كارثي

حذرت وزارة الخارجية الروسية من "تصعيد متفجر" بعد الضربات التي نفذتها إسرائيل على الأراضي الإيرانية، داعية الطرفين إلى "ضبط النفس".



وأعلنت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان "إننا قلقون للغاية حيال التصعيد المتفجر الجاري بين إسرائيل والجمهورية الإسلامية والذي يطرح مخاطر حقيقية على الاستقرار والأمن في المنطقة".



وطالبت "جميع الأطراف المعنيين ضبط النفس وإنهاء العنف وتجنّب سيناريو كارثي".



وشددت زاخاروفا على أنه "يجب التوقف عن استفزاز إيران للقيام بأعمال انتقامية والخروج من دوامة التصعيد الخارج عن السيطرة".