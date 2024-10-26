الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاستهداف الاسرائيلي انتهاك لسيادة ايران ومخالفة للقوانين الدولية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أنه انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.



وأكد البديوي على موقف مجلس التعاون الرافض لهذه العمليات العسكرية، داعيا إلى ضرورة تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لتفادي عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.



وطالب أبضا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.