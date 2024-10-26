الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
8
o
الجنوب
20
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاستهداف الاسرائيلي انتهاك لسيادة ايران ومخالفة للقوانين الدولية
أخبار دولية
2024-10-26 | 07:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاستهداف الاسرائيلي انتهاك لسيادة ايران ومخالفة للقوانين الدولية
أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي عن إدانته واستنكاره الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرا أنه انتهاكاً لسيادتها ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.
وأكد البديوي على موقف مجلس التعاون الرافض لهذه العمليات العسكرية، داعيا إلى ضرورة تحلي كافة الأطراف بأقصى درجات ضبط النفس، لتفادي عواقب استمرار الصراعات العسكرية في المنطقة.
وطالب أبضا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه خفض التصعيد.
أخبار دولية
العام
لمجلس
التعاون
الخليجي:
الاستهداف
الاسرائيلي
انتهاك
لسيادة
ايران
ومخالفة
للقوانين
الدولية
التالي
وكالة الأنباء العراقية: المنشآت العراقية لم تتضرر خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران
الخارجية الروسية: نحث جميع الأطراف على وقف العنف وتجنب سيناريو كارثي
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-10-02
مندوب ايران بالامم المتحدة: تصرفنا استجابة لانتهاك اسرائيل لسيادة ايران واستنادا للحق بالدفاع عن نفسنا وهجمات ايران الصاروخية كانت متناسبة بوجه الانتهاكات الاسرائيلية
آخر الأخبار
2024-10-02
مندوب ايران بالامم المتحدة: تصرفنا استجابة لانتهاك اسرائيل لسيادة ايران واستنادا للحق بالدفاع عن نفسنا وهجمات ايران الصاروخية كانت متناسبة بوجه الانتهاكات الاسرائيلية
0
أخبار دولية
2024-09-13
الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب بالبيان الصادر عن الاجتماع بشأن تنفيذ حل الدولتين
أخبار دولية
2024-09-13
الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب بالبيان الصادر عن الاجتماع بشأن تنفيذ حل الدولتين
0
أخبار دولية
2024-08-29
لقاء بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ورئيس المجلس الأوروبيّ: لحل الأزمة في الأراضي الفلسطينية
أخبار دولية
2024-08-29
لقاء بين الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج ورئيس المجلس الأوروبيّ: لحل الأزمة في الأراضي الفلسطينية
0
أخبار لبنان
2024-10-18
حمية للـLBCI: الحكومة تسعى من خلال اتصالاتها لتحييد المرافق العامة عن الاستهداف الاسرائيلي والقلق موجود
أخبار لبنان
2024-10-18
حمية للـLBCI: الحكومة تسعى من خلال اتصالاتها لتحييد المرافق العامة عن الاستهداف الاسرائيلي والقلق موجود
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:53
مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في شمال قطاع غزة كارثيّ
أخبار دولية
15:53
مدير منظمة الصحة العالمية: الوضع في شمال قطاع غزة كارثيّ
0
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
0
أخبار دولية
15:00
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت النووية في إيران "لم تتأثر" بضربات إسرائيل
أخبار دولية
15:00
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المنشآت النووية في إيران "لم تتأثر" بضربات إسرائيل
0
أخبار دولية
14:14
الرئيس الإسرائيلي يشيد بعد ضرب إيران بالتعاون الأميركي "العلني والسري"
أخبار دولية
14:14
الرئيس الإسرائيلي يشيد بعد ضرب إيران بالتعاون الأميركي "العلني والسري"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
أخبار لبنان
17:23
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا
0
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
0
منوعات
2024-09-04
بأجواء رياضية وعائلية... وائل عرقجي يحتفل بعيد ميلاده الـ30 مع نجوم نادي الرياضي (صورة)
منوعات
2024-09-04
بأجواء رياضية وعائلية... وائل عرقجي يحتفل بعيد ميلاده الـ30 مع نجوم نادي الرياضي (صورة)
0
فنّ
2024-08-13
بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق" (صور)
فنّ
2024-08-13
بعد أزمة ترافيس سكوت... كايلي جينر تحتفل بـ "أفضل عيد ميلاد على الإطلاق" (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
تقارير نشرة الاخبار
16:28
عدوان إسرائيليّ يطال معبري مطربا والجرمش الحدوديين في الهرمل
0
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
أخبار دولية
15:26
فيديو لعملية استهداف جنود الجيش الإسرائيليّ في محيط مستوطنة يعرا وكسارة كفرجلعادي
0
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
أمن وقضاء
14:01
المقاومة الاسلامية إلى المقيمين في مستوطنات الشمال: للاخلاء فورا (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
خطار للـLBCI: هناك ناس يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق ونحن في موسم الذروة في اندلاع الحرائق
تقارير نشرة الاخبار
14:01
خطار للـLBCI: هناك ناس يعمدون على التخريب وإشعال الحرائق ونحن في موسم الذروة في اندلاع الحرائق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان على القائمة الرمادية...وهذه هي الشروط المطلوبة للخروج
تقارير نشرة الاخبار
13:59
لبنان على القائمة الرمادية...وهذه هي الشروط المطلوبة للخروج
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على الرغم من قصف المعابر …إليكم ارقام العائدين والمهاجرين من لبنان إلى سوريا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
على الرغم من قصف المعابر …إليكم ارقام العائدين والمهاجرين من لبنان إلى سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشهيد محمد فرحات كسر حاجز الطائفية بالفعل وليس بالكلام
تقارير نشرة الاخبار
13:52
الشهيد محمد فرحات كسر حاجز الطائفية بالفعل وليس بالكلام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حزب الله مستمر في مواجهة القوات المعتدية براً موقعا بها خسائر بشرية
تقارير نشرة الاخبار
13:46
حزب الله مستمر في مواجهة القوات المعتدية براً موقعا بها خسائر بشرية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
10:18
أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)
أمن وقضاء
10:18
أدرعي: هكذا أقلعت طائرات سلاح الجو لتنفيذ الضربات في إيران (فيديو وصور)
2
أخبار لبنان
12:19
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
أخبار لبنان
12:19
أدرعي: الجيش الإسرائيليّ يكشف ويدمر منشأة استراتيجية تحت أرضية لحزب الله في جنوب لبنان
3
خبر عاجل
23:41
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منشآت لصنع الصواريخ في إيران
خبر عاجل
23:41
الجيش الإسرائيلي يعلن ضرب منشآت لصنع الصواريخ في إيران
4
آخر الأخبار
05:15
القناة 12 الإسرائيلية: الإنفجار الهائل في لبنان والذي أدى إلى إنذار بزلزال في الشمال (فيديو)
آخر الأخبار
05:15
القناة 12 الإسرائيلية: الإنفجار الهائل في لبنان والذي أدى إلى إنذار بزلزال في الشمال (فيديو)
5
أخبار لبنان
10:11
أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف
أخبار لبنان
10:11
أدرعي: تدمير 130 منصة صواريخ لحزب الله والعثور على عدة شاحنات قذائف
6
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لهذا السبب شُيّع الرائد محمد سامي فرحات في كنيسة مار مارون في زغرتا
7
خبر عاجل
05:12
أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
خبر عاجل
05:12
أدرعي: قضينا على خلية من منظومة الدفاع الجوي في حزب الله
8
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
خبر عاجل
02:38
أكسيوس عن مصادر مطلعة: إسرائيل أرسلت رسالة إلى إيران قبل توجيه الضربة وحذرتها من الرد
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More