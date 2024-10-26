وكالة الأنباء العراقية: المنشآت العراقية لم تتضرر خلال الهجوم الإسرائيلي على إيران

نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن مصدر أمني قوله إنه لم تتعرض أي منشآت عسكرية أو اقتصادية أو مدنية عراقية لأي ضرر خلال الضربات التي نفذتها إسرائيل صباح اليوم السبت على إيران المجاورة.