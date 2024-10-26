شولتس يدعو إيران إلى إنهاء دوامة التصعيد

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إيران إلى إنهاء دوامة التصعيد، في أعقاب الضربات الإسرائيلية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.



واعتبر عبر إكس أن ضبط النفس يمكن أن يمهد الطريق للسلام في الشرق الأوسط.



وقال شولتس: "رسالتي لإيران واضحة.. لا يمكننا الاستمرار في ردود فعل تصعيدية هائلة، هذا يجب أن يتوقف الآن. سيوفر ذلك فرصة نحو السلام في الشرق الأوسط".