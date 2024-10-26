غوتيريش: لبذل كل الجهود الممكنة لمنع حرب شاملة بالشرق الاوسط والعودة لنهج الدبلوماسية

ابدى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش "قلقه البالغ لاستمرار التصعيد في الشرق الأوسط" بعد الضربات الاسرائيلية على ايران.



وكرر غوتيريش نداءه الملح لجميع الأطراف "ليوقفوا كل الأعمال العسكرية، بما في ذلك في غزة ولبنان، ويبذلوا كل الجهود الممكنة لمنع حرب إقليمية شاملة ويعودوا الى نهج الدبلوماسية".