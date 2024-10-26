إيران تؤكد أن عزمها على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، وذلك إثر ضربات شنتها إسرائيل ليلا على مواقع عسكرية إيرانية.



ورأى عراقجي، في مقابلة مع الموقع التابع للمرشد الأعلى الايراني، " أننا اثبتنا أن لا حدود لعزمنا على الدفاع عن أنفسنا".