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بايدن: يبدو أن إسرائيل لم تضرب أي شيء سوى أهداف عسكرية

كشف الرئيس الأميركي جو بايدن أن الهجمات الإسرائيلية على إيران ضربت أهدافا عسكرية فقط على ما يبدو.



وأمل بايدن أن تكون الهجمات هي "النهاية".