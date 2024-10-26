الجيش الإيراني يعلن أن أضرار الضربات الإسرائيلية اقتصرت على "أنظمة رادار"

افادت القوات المسلحة الايرانية بأن الاضرار الناتجة من الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية داخل البلاد اقتصرت على "أنظمة رادار".



وأعلنت هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي أنه "بفضل أداء للدفاع الجوي للبلاد جاء في الوقت المناسب، تسببت الهجمات بخسائر محدودة ولم تتضرر سوى بعض أنظمة الرادار".