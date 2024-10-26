بعثة إيران بالأمم المتحدة: طائرات حربية إسرائيلية هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي

أفادت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة بأن طائرات حربية إسرائيلية هاجمت إيران من المجال الجوي العراقي، وألقت باللوم على الولايات المتحدة فيما وصفته بتواطؤها.



وقالت البعثة الإيرانية في منشور على إكس: "المجال الجوي العراقي تحت احتلال وقيادة وسيطرة الجيش الأميركي. والنتيجة: التواطؤ الأميركي في هذه الجريمة مؤكد".