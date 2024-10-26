الرئيس الإسرائيلي يشيد بعد ضرب إيران بالتعاون الأميركي "العلني والسري"

أشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بالولايات المتحدة ووصفها بأنها "حليف حقيقي" لبلاده عندما يتعلق الأمر بالتعاون المتبادل، وذلك في تصريحات عقب الغارات على منشآت عسكرية في إيران.



وأشاد هيرتسوغ بالضربات الإسرائيلية على إيران، وقال في منشور على منصة إكس: "أود بشكل خاص أن أشكر صديقتنا العظيمة الولايات المتحدة لكونها حليفا حقيقيا، وللتعاون العلني والسري".