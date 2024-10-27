روسيا: أسقطنا 51 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت أو اعترضت 51 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.



وذكرت الوزارة على تطبيق تيليغرام للتراسل، أن 18 طائرة مسيرة تم اعتراضها فوق منطقة تامبوف على بعد نحو 450 كيلومترا جنوب شرقي موسكو. وتم تدمير 16 طائرة أخرى فوق منطقة بيلغورود الحدودية وبقية الطائرات فوق مناطق فورونيج وأوريول وكورسك في جنوب روسيا.



وكشف فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الحدودية على تيليغرام، أن امرأة أصيبت بجروح متوسطة نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مشيرا الى أن عددا قليلا من السيارات تضررت أيضا.



وقال ماكسيم إيغوروف حاكم منطقة تامبوف إن طائرة مسيرة أوكرانية سقطت على منطقة ميشورينسكي مما أدى إلى اندلاع حريق لفترة وجيزة من دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار مادية.



ولا تعلن وزارة الدفاع الروسية إلا عن عدد الطائرات المسيرة التي تدمرها وحداتها، وليس عن عدد الطائرات التي تطلقها أوكرانيا.



ونادرا ما يكشف المسؤولون الروس عن الحجم الكامل للأضرار التي خلفتها الهجمات، خصوصا عندما تتعلق بالبنية التحتية العسكرية أو الطاقة.