بوتين: سنرد إذا سمح الغرب لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بعيدة المدى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نشرت اليوم، أن موسكو ستنفذ "مجموعة من الردود" في حال سمحت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا بشن ضربات بأسلحة غربية بعيدة المدى داخل روسيا.



وقال بوتين لمراسل التلفزيون الحكومي بافيل زاروبين في تصريحات في مقطع فيديو نشر على حساب زاروبين على تطبيق تيليغرام للتراسل، إن وزارة الدفاع الروسية "تفكر في طريقة الرد على ضربات محتملة بأسلحة بعيدة المدى داخل روسيا، وستقدم مجموعة من الردود".