شهداء وجرحى في ضربات جوية إسرائيلية على منازل في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) اليوم نقلا عن مصادر طبية، بأن 40 فلسطينيا على الأقل إستشهدوا وأصيب 80 آخرون في ضربات جوية إسرائيلية على منازل عدة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وذكرت الوكالة أن الشهداء بينهم أطفال ونساء.