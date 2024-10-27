أوكرانيا: الدفاع الجوي أسقط 41 من 80 طائرة مسيرة روسية

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن الدفاعات الجوية أسقطت 41 طائرة مسيرة من أصل 80 أطلقتها روسيا الليلة الماضية.



وذكرت القوات الجوية إنها فقدت مسار 32 طائرة مسيرة، ولم تذكر تفاصيل أخرى.