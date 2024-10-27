فوز الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية في جورجيا

فاز الحزب الحاكم في جورجيا في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلنت اللجنة الانتخابية الأحد، بمواجهة معارضة مؤيدة لأوروبا رفضت خلال الليل الإقرار بهزيمتها منددة بعمليات تزوير.



وفاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم بـ54,08% من الأصوات مقابل 37,58% للائتلاف المؤيد لأوروبا بحسب النتائج الرسمية بعد فرز الأصوات في أكثر من 99% من الدوائر الانتخابية، على ما أوضح رئيس اللجنة الانتخابية المركزية يورغي كالانداريشفيلي خلال مؤتمر صحافي.